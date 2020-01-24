Глава МЧС раскритиковал поведение губернатора Чувашии

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Глава МЧС Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от нового служебного автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

Министр указал, что руководитель региона не должен вести себя подобным образом. Зиничев также призвал работников МЧС не терять самоуважение.

"Сотрудникам МЧС нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя надо соответствующе", – отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ними. Такое поведение губернатора вызвало негодование у пользователей социальных сетей.

Позднее в пресс-службе Игнатьева объяснили, что глава региона был лично знаком с данным сотрудником МЧС. Поступок губернатора был дружеской шуткой, которая не вызвала негативных эмоций у присутствующих на мероприятии.

