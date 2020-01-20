Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" журналистов

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился за свой призыв "мочить" критикующих власть работников СМИ, сообщает ТАСС.

"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я – человек с доброй душой, прошу прощения", – приводит слова Игнатьева пресс-служба администрации главы Чувашии.

Глава региона подчеркнул, что он имел в виду тех людей, которые и называют себя журналистами, однако преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

По его словам, эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает.

"Они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи", – добавил Игнатьев.

Кроме того, он отметил, что таких людей журналистское сообщество должно подвергнуть публичному порицанию.

Ранее сообщалось, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Позднее в пресс-службе главы Чувашии пояснили, что чиновник такой фразой хотел призвать к раскрытию сведений о заказчиках информационных войн.