В Чувашии объяснили поведение главы республики при выдаче ключей от машин

Глава Чувашии Михаил Игнатьев был знаком с сотрудником МЧС, который подпрыгнул за ключами, которые поднял высоко над головой губернатор. Об этом РБК заявили в пресс-службе главы республики.
"С данным сотрудником МЧС глава знаком, они неоднократно встречались по профессиональным вопросам. Это все было на позитивной ноте, на эмоциях. Все улыбались в момент, когда это происходило, а подали как издевательство", – прокомментировали случившееся в пресс-службе.
23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, которые губернатор поднял высоко над своей головой, сообщает ИА REX. Такое поведение Игнатьева вызвало негодование в соцсетях, а также в Госдуме.
"Естественно, эти выходки периодические, выходящие на первые страницы – они еще и образ создают негативный. Это не работает на повышение авторитета власти. А для того чтобы у людей было нормальное настроение, вера, надежда, должно быть доверие", – так в эфире ИА "НСН" прокомментировал инцидент депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ранее работавший в правительстве Чувашии.
Ранее Игнатьеву пришлось извиняться за свой призыв "мочить" критикующих власть журналистов. В пресс-службе главы Чувашии объяснили его высказывание, что таким образом он призвал к раскрытию сведений о заказчиках информационных войн.
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