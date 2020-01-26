Жена главы Чувашии прокомментировала скандальный инцидент с участием супруга

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Жена губернатора Чувашии Михаила Игнатьева Лариса прокомментировала скандал вокруг супруга, связанный с передачей им новой спасательной техники сотрудникам МЧС. Об этом информирует РИА Новости.

Она сочла инцидент ерундой, отметив, что опубликованное в Сети видео специально смонтировали, чтобы показать Игнатьева с нелицеприятной стороны.

"Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка", – сказала Игнатьева.

Супруга главы Чувашии также добавила, что знакомство ее мужа с сотрудником МЧС носит длительный характер, а потому Игнатьев и решил над ним подшутить.

"Он что, присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал. Он не присвоил эту машину", – сообщила она.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как политик вынуждает спасателя подпрыгивать за поднятыми ключами от новых служебных машин.

Позднее глава МЧС раскритиковал губернатора Чувашии за подобное поведение. Министр указал, что руководитель региона не должен вести себя подобным образом. Также он призвал работников МЧС не терять самоуважение.