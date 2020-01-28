Главу Чувашии исключили из "Единой России"

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из рядов "Единой России". Об этом сообщает ТАСС.

"Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума генерального совета партии", – заявили в пресс-службе партии со ссылкой на секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака.

Накануне комиссия партии "Единая Россия" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии лишить членства главу Чувашии за нарушение этических норм.

Инцидент, на фоне которого разгорелся скандал, произошел на минувшей неделе. Михаил Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, которые губернатор поднял высоко над своей головой. Поведение чиновника резко раскритиковали в обществе, в то время как его жена назвала произошедшее шуткой.

