В Кремле воздержались от оценок инцидентов с губернатором Чувашии

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Кремль не будет давать оценку инцидентам с участием губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются. Но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать", – отметил он.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, которые губернатор поднял высоко над своей головой. Инцидент получил широкую общественную огласку.

Позднее в пресс-службе губернатора объяснили, что Игнатьев был знаком с пожарным лично и происходящее воспринималось исключительно позитивно. В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев назвал недопустимым подобное поведение главы Чувашии.

Ранее Игнатьеву пришлось извиняться за свой призыв "мочить" критикующих власть журналистов. По словам губернатора, он имел в виду тех людей, которые и называют себя журналистами, однако преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

