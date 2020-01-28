Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства республики Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Ожидается, что официально глава республики покинет свой пост на этой либо на следующей неделе.

Поводом для отставки послужили два скандала. 18 января Игнатьеву пришлось извиняться за свой призыв "мочить" критикующих власть журналистов. По словам губернатора, он имел в виду тех людей, которые и называют себя журналистами, однако преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, которые губернатор поднял высоко над своей головой. Инцидент получил широкую общественную огласку.

Позднее в пресс-службе губернатора объяснили, что Игнатьев был знаком с пожарным лично и происходящее воспринималось исключительно позитивно. В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев назвал недопустимым подобное поведение главы Чувашии.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет давать оценку инцидентам с участием губернатора Чувашии Михаила Игнатьева.

Комиссия партии "Единая Россия" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии лишить членства Игнатьева за нарушение этических норм.