Комиссия по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из ЕР

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Комиссия партии "Единая Россия" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии лишить членства главу Чувашии Михаила Игнатьева за нарушение этических норм. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко, новости о подобном предложении действительно правдивы. Скандал разгорелся после того, как в Сети появилось видео с главой Чувашии. Игнатьев передавал спасателям ключи от служебных машин, и одного из сотрудников заставил за ними подпрыгивать.

"Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах", – прокомментировал инцидент Ревенко.

В МЧС Чувашии назвали произошедшее дружеской шуткой, однако глава МЧС России Евгений Зиничев раскритиковал Игнатьева и назвал его поведение неподобающим. Ожидается, что вопрос исключения главы Чувашии Михаила Игнатьева из состава "Единой России" будет рассмотрен на заседании комиссии по этике.

