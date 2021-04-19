Суд арестовал деньги и имущество экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

Фото: пресс-служба Басманного суда

Басманный суд столицы арестовал деньги и недвижимость бизнесмена Бориса Шпигеля и экс-главу Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте (имущество Белозерцева и его родственников, а также обоих [супругов] Шпигелей)", – рассказали в суде.

Борис Шпигель был арестован Басманным судом Москвы 23 марта. Он проходит по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.