Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Бориса Шпигеля

Фото: пресс-служба Басманного суда

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля на его арест по делу о взятках экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщает ТАСС.

Решение суда первой инстанции признали законным и обоснованным. В связи с этим жалоба стороны защиты обвиняемого осталась без удовлетворения.

Из-за проблем со здоровьем Шпигель участвовал в заседании по видеосвязи из тюремной больницы СИЗО "Матросская Тишина".

22 марта Басманный суд столицы арестовал Белозерцева на два месяца. Прокурор поддержал ходатайство следователя, который настаивал исключительно на заключении губернатора в СИЗО.

Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

Позднее Белозерцев признал факт получения от Шпигеля 21 миллиона рублей, однако, по его словам, данные средства предназначались на избирательную кампанию.