Глава "Биотэка" Шпигель арестован по делу пензенского губернатора

Фото: пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Бывший член Совета Федерации, глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель арестован до 20 мая, передает пресс-служба Басманного суда Москвы. Шпигеля обвиняют в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Шпигелю меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая", – говорится в сообщении.

Накануне в зале суда при рассмотрении дела Шпигелю стало плохо. Из здания его вынесли на носилках и увезли на скорой помощи. В результате заседание было перенесено.

Во вторник, 23 марта, обвиняемому стало легче. Конвой доставил его в суд, где и было принято решение об избрании меры пресечения.

Шпигеля задержали по подозрению в даче взятки 21 марта. Кроме него задержаны сам Иван Белозерцев, директор компании "Фармация" Антон Колосков, супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве – Геннадий Марков и Федор Федотов.

В настоящее время все фигуранты дела арестованы.

По информации правоохранительных органов, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 миллиона рублей. Деньги и иные ценности передавали через посредников.

При этом никто из участников преступления вину не признал. А в ходе обыска в доме губернатора следователи обнаружили около 500 миллионов рублей наличными.

