Белозерцев заявил, что не успел вернуть подаренные часы Breguet

13:38
Фото: Агентство "Москва"/Пресс-служба Басманного суда
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев хотел вернуть бизнесмену Борису Шпигелю подаренные им дорогостоящие часы, когда узнал их стоимость. Об этом сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович, передает ТАСС.
По словам Литвинович, губернатор не смог этого сделать из-за пандемии коронавируса и связанной с ней самоизоляцией. Цену часов Белозерцев не назвал. По версии следствия, они стали частью взятки, которую губернатор получил от бизнесмена.
По информации СМИ, набор из пяти наручных часов, изъятых у главы Пензенской области, стоит 2 миллиона рублей. При этом в деле есть сведения и об изъятии у него часов стоимостью 5 миллионов рублей. Какие именно часы он хотел вернуть, не уточняется.
Ранее Литвинович сообщила, что Белозерцев удивлен своему аресту по делу о коррупции и не признает обвинения в свой адрес. Она пояснила, что в настоящее время Белозерцев находится в изоляторе временного содержания на Петровке, затем его переведут в СИЗО в соответствии с решением суда.
Накануне Басманный суд Москвы заключил Белозерцева под стражу по обвинению в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей.
Также Следственный комитет предъявил обвинения главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову. Сейчас все фигуранты дела находятся под стражей.
Никто из участников преступления вину не признал.
Суд может арестовать деньги и дорогие вещи губернатора Белозерцева
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