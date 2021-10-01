Юрист рассказал, в каком случае экс-замминистра Ракову объявят в международный розыск

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Экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову объявят в международный розыск, если федеральный розыск не принесет результатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры" Владимира Неупокоева.

"Если всероссийский розыск не дает результатов и если имеются данные, свидетельствующие о том, что разыскиваемый не находится на территории РФ, это является основанием для объявления в международный розыск", – пояснил юрист.

По его словам, все будет зависеть от оперативной информации, которая будет предоставляться правоохранителям.

Также Ракова может быть объявлена в международный розыск без избрания меры пресечения и предъявления обвинений. По словам Неупокоева, четкие требования по времени, согласно которым разыскиваемого могут начать искать по всему миру по истечении какого-то срока, отсутствуют.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Она объявлена в федеральный розыск.

Как сообщал источник в правоохранительных органах, претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах. По месту ее жительства и на рабочем месте были проведены следственные действия.

Накануне по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой были арестованы два топ-менеджера Сбербанка – управляющий директор Евгений Зак и управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Максим Инкин. Также арестована юрисконсульт, преподаватель в РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шаники", Кристина Крючкова.