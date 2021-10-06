Суд арестовал гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО до 5 декабря Артура Стеценко – гражданского мужа обвиняемой в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Стеценко, подозреваемому по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), на срок до 5 декабря", – говорится в сообщении.

Адвокат Стеценко Тимур Фидаров заявил, что решение суда будет обжаловано.

Стеценко был задержан в Москве 6 октября. Известно, что ранее он работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении средств которого обвиняют Ракову.

Стеценко подозревают в хищении 9 миллионов рублей, которые он незаконным способом получил на должности гендиректора фонда.

Как сообщали СМИ, Стеценко также может быть причастен к фиктивному трудоустройству в РАНХиГС 12 сотрудников фонда. Однако в вузе данную информацию опровергли.