Следствие просит суд арестовать гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Следствие направило в суд ходатайство об аресте задержанного в столице Артура Стеценко, являющегося гражданским супругом экс-замглавы Минпровещения Марины Раковой, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Стеценко, подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", – сказали в пресс-службе.

Известно, что подозреваемый ранее работал в Фонде новых форм развития образования (ФНФРО), в хищении средств которого обвиняют Ракову.

По данным Telegram-канала "МВД Медиа", Стеценко был фиктивно трудоустроен в организацию на должность генерального директора. В период с 2017 по 2019 год он в виде заработной платы получал денежные средства в особо крупном размере.

Следствие подозревает Стеценко в хищении 9 миллионов рублей, которые он использовал в личных целях.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. В настоящее время она находится в ГСУ ГУ МВД по Москве, с ней проводятся следственные действия.

По данным источника в правоохранительных органах, претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах.