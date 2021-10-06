В МВД назвали местонахождение экс-замминистра просвещения Раковой

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бывший замминистра просвещения Марина Ракова найдена, она находится в ГСУ ГУ МВД по Москве, сообщает телеграм-канал "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

В материале уточняется, что на данный момент с ней проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей и была объявлена в федеральный розыск.

По данным источника в правоохранительных органах, претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах. По месту ее жительства и на рабочем месте были проведены следственные действия.