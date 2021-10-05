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Происшествия

21:18

Замглавы тюменского УФСИН задержан по подозрению в коррупции

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Тюмени задержан замначальника областного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), его подозревают в коррупционных преступлениях. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следователей, задержанный с 2015 по 2018 год за взятки помогал предпринимателю заключать госконтракты на закупку ингредиентов для производства киселя по завышенным ценам, а также обеспечивал беспрепятственную приемку и своевременное перечисление средств. Общая сумма взяток превышает 370 тысяч рублей.

"Он подозревается в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в значительном размере"), частью 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в крупном размере")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные преступления были выявлены при совместной работе СК и ФСБ. Задержанный признал свою вину, в ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается", – добавили в СК.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. По версии следователей, в период с 2019 по 2021 год экс-мэр Владивостока получил в виде взяток свыше 19,5 миллиона рублей от МУПВ "Некрополь" за покровительство данной организации в сфере оказания ритуальных услуг.

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