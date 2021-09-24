Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма Кабанова по делу о хищении 57 млн рублей

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Киевский районный суд Симферополя почти на два месяца арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о хищении более 57 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

"Избрать Кабанову Евгению Константиновичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, до 22 ноября", – сказал судья.

Согласно материалам обвинения, Кабанов, а также экс-министр строительства Михаил Храмов и представитель подрядчика Роман Журавлев, действуя по предварительному сговору, совершили хищение средств в объеме 57,5 миллиона рублей.

В четверг, 23 сентября, глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Кабанова. Его пособники также покинули свои посты в этот же день.

Кабанова назначили на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве он курировал вопросы строительства и дорожного хозяйства. Он также занимался реализацией федеральной целевой программы социально-экономического развития региона, которую до него курировал Виталий Нахлупин.

Последнего арестовали в октябре 2018 года по обвинению в получении взяток. До него ФЦП занимался Олег Казурин, которого осудили на 11,5 года за взяточничество.

