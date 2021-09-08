Суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Варшавскому за хищение 2,5 млрд рублей

17:45
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, укравшего 2,5 милларда рублей у банка "Петрокоммерц". Об этом сообщило "Агентство Москва".
"Приговором Замоскворецкого суда Москвы Вадим Варшавский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", – рассказала собеседница агентства.
Варшавский, по информации следствия, с соучастниками разработал мошенническую схему кражи денег у банка "Петрокоммерц". Организация в 2012 году выдала кредит компании "Эстар", которой владел Варшавский, но деньги он так и не вернул. В 2015 году у этого банка была отозвана лицензия.
Депутат состоял в партии "Единая Россия" четвертого и пятого созывов. В марте 2018 года фракция приостановила его членство.
Ранее Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бизнесмена Виктора Батурина, которого обвиняют в покушении на мошенничество.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: