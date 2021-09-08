Суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Варшавскому за хищение 2,5 млрд рублей

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Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, укравшего 2,5 милларда рублей у банка "Петрокоммерц". Об этом сообщило "Агентство Москва".

"Приговором Замоскворецкого суда Москвы Вадим Варшавский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима", – рассказала собеседница агентства.

Варшавский, по информации следствия, с соучастниками разработал мошенническую схему кражи денег у банка "Петрокоммерц". Организация в 2012 году выдала кредит компании "Эстар", которой владел Варшавский, но деньги он так и не вернул. В 2015 году у этого банка была отозвана лицензия.

Депутат состоял в партии "Единая Россия" четвертого и пятого созывов. В марте 2018 года фракция приостановила его членство.

Ранее Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бизнесмена Виктора Батурина, которого обвиняют в покушении на мошенничество.

