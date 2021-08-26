Суд продлил арест бизнесмену Батурину по делу о мошенничестве

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Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бизнесмена Виктора Батурина, которого обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Батурину срок содержания под стражей до 1 декабря", – отметила она.

2 июля Басманный суд арестовал Батурина на два месяца – до 1 сентября. Об этом ходатайствовало следствие. Позже защита бизнесмена подала апелляционную жалобу на решение суда, однако она была отклонена.

Виктора Батурина задержали 1 июля в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. По предварительным данным, уголовное дело связано с разделом компании "Интеко".

Заявление в правоохранительные органы на Батурина написала его сестра – бывшая жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. По ее словам, он пытался получить в 2011 году 25% акций "Интеко" незаконным путем.