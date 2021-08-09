Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бизнесмена Батурина

12:53
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного суда
Мосгорсуд отклонил ходатайство защиты бизнесмена Виктора Батурина об избрании ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Постановление Басманного районного суда об избрании Батурину меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения", – отметили в пресс-службе.
2 июля Басманный суд арестовал Батурина на два месяца – до 1 сентября. Об этом ходатайствовало следствие. Позже защита бизнесмена подала апелляционную жалобу на решение суда.
Батурина задержали 1 июля в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. По предварительным данным, уголовное дело связано с разделом компании "Интеко".
Заявление в правоохранительные органы на Батурина написала его сестра – бывшая жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. По ее словам, он пытался получить в 2011 году 25% акций "Интеко" незаконным путем.
Бизнесмена Батурина арестовали по делу о мошенничестве
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