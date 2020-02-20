Брат Батуриной оценил ее потерю статуса самой богатой женщины России

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Бизнесмен Виктор Батурин рассказал о чувствах своей сестры после потери статуса богатейшей россиянки. По его словам, этот статус для нее был очень важен, особенно в последнее время, передает ИА "НСН".

"Для нее, конечно, важен. Это единственный статус, который у нее оставался. Просто надо работать, а не сидеть на месте. Потому что стояние на месте – это есть движение назад. Постояла и стала второй, это нормально. Я же вообще к деньгам отношусь нормально, если они есть – это уже хорошо", – сказал Батурин.

Ранее Forbes признал основательницу онлайн-ретейлера Wildberries Татьяну Бакальчук самой богатой россиянкой. На 20 февраля 2020 года состояние предпринимательницы оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Прирост за год составил примерно 400 миллионов долларов.

В списке самых богатых женщин России Татьяна Бакальчук обогнала прежде бессменного лидера, главу компании Inteco Management Елену Батурину. Состояние последней за год не изменилось и составляет 1,2 миллиарда долларов. Она сохраняла титул богатейшей женщины страны 14 лет подряд.

Батурина также является совладельцем немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов. В прошлом году она занялась сыродельным бизнесом, ей принадлежит английская компания Artisan Farm Ltd.

