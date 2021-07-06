Защита бизнесмена Батурина обжаловала его арест

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Защита бизнесмена Виктора Батурина обжаловала судебное решение о его заключении под стражу по делу о покушении на мошенничество, рассказала его адвокат Татьяна Тонова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы подали апелляционную жалобу на решение суда. Просим избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", – заявила она.

Как сообщалось, Басманный суд арестовал Батурина на два месяца – до 1 сентября. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

Виктора Батурина задержали 1 июля в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. По предварительным данным, уголовное дело связано с разделом компании "Интеко".

Заявление в правоохранительные органы на Батурина написала его сестра – бывшая жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. По ее словам, он пытался получить в 2011 году 25% акций "Интеко" незаконным путем.