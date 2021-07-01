Бизнесмен Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество – адвокат

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Бизнесмена Виктора Батурина задержали в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Татьяна Тонова.

"В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия", – пояснила она.

Батурин является братом Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Это не первое возбужденное против него уголовное дело. Так, в 2011 году Пресненский суд столицы признал бизнесмена виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Позднее против него возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже двух векселей "Интеко-Агро" и "Интеко" английскому предпринимателю на общую сумму 5,5 миллиарда рублей. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховный суд Калмыкии досрочно освободил бизнесмена из колонии. Неотбытая часть наказания для него была заменена штрафом.