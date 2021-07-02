Басманный суд арестовал Батурина по делу о покушении на мошенничество

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Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество, сообщает РИА Новости.

Бизнесмен будет оставаться под стражей два месяца – до 1 сентября. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

Виктора Батурина задержали накануне в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Тонова.

По предварительным данным, уголовное дело связано с разделом компании "Интеко". Заявление в правоохранительные органы на Батурина написала его сестра – бывшая жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. По ее словам, он пытался получить в 2011 году 25% акций "Интеко" незаконным путем.

Следственный комитет попросил суд заключить под стражу бизнесмена на два месяца.