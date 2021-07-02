Мэра Лобни задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями – СМИ

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Мэр Лобни Евгений Смышляев задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения источников в силовых структурах.

"Смышляев Евгений Викторович задержан. <...> В настоящее время планируется провести с ним ряд следственных действий", – заявил источник.

Он отметил, что ранее Смышляев по инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) получил штраф за нарушения при строительстве многоквартирных домов в городе.

Другой источник сообщил агентству, что чиновник находился в оперативной разработке с января 2021 года.

"В противоправных действиях Смышляева заподозрили в правительстве Московской области, о чем они и сообщили в правоохранительные органы", – заявил собеседник агентства.

Уточняется, что вопрос о мере пресечения Смышляева будет решен после его допроса.

"После допроса чиновника следствием будет принято процессуальное решение, в том числе об избрании ему меры пресечения", – подтвердил источник.

Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год чиновник являлся руководителем администрации города. В 2017 году заступил на должность главы Лобни.

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