Мэра Лобни задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями – СМИ

02 июля, 23:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Лобни Евгений Смышляев задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения источников в силовых структурах.
"Смышляев Евгений Викторович задержан. <...> В настоящее время планируется провести с ним ряд следственных действий", – заявил источник.
Он отметил, что ранее Смышляев по инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) получил штраф за нарушения при строительстве многоквартирных домов в городе.
Другой источник сообщил агентству, что чиновник находился в оперативной разработке с января 2021 года.
"В противоправных действиях Смышляева заподозрили в правительстве Московской области, о чем они и сообщили в правоохранительные органы", – заявил собеседник агентства.
Уточняется, что вопрос о мере пресечения Смышляева будет решен после его допроса.
"После допроса чиновника следствием будет принято процессуальное решение, в том числе об избрании ему меры пресечения", – подтвердил источник.
Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год чиновник являлся руководителем администрации города. В 2017 году заступил на должность главы Лобни.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество. Он пробудет под стражей два месяца – до 1 сентября. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.
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