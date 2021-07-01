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Общество

17:01

Улюкаев привился от коронавируса

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет за получение взятки, привился от коронавируса. Об этом он рассказал RT.

По словам Улюкаева, о коронавирусе он знает не только из СМИ – в колонии, в которой он отбывает наказание, также принимаются меры по профилактике распространения коронавируса, в разное время там даже вводился карантин разной степени жесткости.

"Режим социальной дистанции, масочно-перчаточный, конечно, с учетом специфики учреждения идет и вакцинация", – рассказал бывший чиновник, отметив, что сам одним из первых привился еще в феврале.

Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина. В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его также лишили возможности занимать госдолжности в течение восьми лет после выхода из тюрьмы.

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