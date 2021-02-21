Посол России в США привился вакциной Moderna

07:20
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna.
По его словам, он привился неделю назад, а через четыре недели ему сделают второй укол.
"Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин", – сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, разделительные линии в этой области наносят ущерб безопасности граждан той или иной страны.
"Если в стране, это то, что нас касается, есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться", – добавил посол.
Французский политолог Паскаль Бонифас ранее выразил мнение, что благодаря вакцине от коронавируса "Спутник V" Россия одерживает геополитическую победу.
По его словам, поиск вакцины и проблема с ее распределением привели к появлению "вакцинной дипломатии".
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