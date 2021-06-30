Путин сообщил, что привился вакциной "Спутник V"

Путин объяснил, почему не рассказал, какой вакциной привился от коронавируса
Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V".
"Принял для себя решение привиться "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий", – сказал российский лидер.
По словам президента, после первого укола он ничего не чувствовал, через 4 часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, на следующий день уже была 36,6.
Путин подчеркнул, что, согласно результатам теста, после прививки у него высокий уровень защиты от COVID-19.
"Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую", – сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что изначально его просили не говорить, какой вакциной от коронавируса он прививается, чтобы избежать конкуренции.
"Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой", – сказал он.
Первую прививку от коронавируса президент сделал 23 марта.
Как позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина никаких побочных эффектов не наблюдалось.
Второй укол вакцины президент сделал 14 апреля. Сообщалось, что после введения второй дозы вакцины от коронавируса глава страны чувствовал себя нормально, побочные эффекты не проявились. Дмитрий Песков также отмечал, что со здоровьем у российского лидера все в порядке.
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