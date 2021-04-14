Путин сделал вторую прививку от COVID-19

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Владимир Путин заявил, что сделал второй укол вакцины от коронавирусной инфекции.

"Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", – сказал Путин на президиуме РГО.

Также глава государства выразил надежду, что пандемия скоро отступит.

"Надеюсь, что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе благодаря вакцинации, которую мы активно в стране проводим", – добавил Путин.

Российский лидер привился от коронавируса 23 марта. Президент не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.

Как позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина никаких побочных эффектов не наблюдалось.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рада тому, что Путин привился от коронавируса именно отечественной вакциной.