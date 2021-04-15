В Кремле рассказали о здоровье Путина после второго укола вакцины от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Владимир Путин переносит прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса без побочных эффектов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, со здоровьем у российского лидера все в порядке.

"Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но, учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время введения первого компонента", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Он напомнил, что после прививки первым компонентом российский лидер почувствовал небольшой дискомфорт в левой руке. По его словам, в день прививки перед сном президент "на всякий случай положил себе на тумбочку градусник".

Накануне Владимир Путин сообщил, что после введения второй дозы вакцины от коронавируса чувствует себя нормально, побочные эффекты не проявились. Он отметил, что, по заверениям врачей, иммунный ответ появился уже после введения первой дозы вакцины.

Первую прививку от коронавируса президент сделал 23 марта. Он не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.

Как позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина никаких побочных эффектов не наблюдалось.

Песков предположил, что пример главы государства ускорит ход вакцинации. Он отметил, что сейчас многие скептически относятся к прививкам и не спешат их делать.

