Путин рассказал о самочувствии после второй прививки от коронавируса

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин сообщил, что после введения второй дозы вакцины от коронавируса чувствует себя нормально, побочные эффекты не проявились.
"За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку. Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов и явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом", – сказал глава государства.
Он отметил, что, по заверениям врачей, иммунный ответ появился уже после введения первой дозы вакцины.
"Эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь и не будет", – заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Первую прививку от коронавируса президент сделал 23 марта. Он не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.
Как позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина никаких побочных эффектов не наблюдалось.
Песков предположил, что пример главы государства ускорит ход вакцинации. Он отметил, что сейчас многие скептически относятся к прививкам и не спешат их делать.
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