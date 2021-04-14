Путин рассказал о самочувствии после второй прививки от коронавируса

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Владимир Путин сообщил, что после введения второй дозы вакцины от коронавируса чувствует себя нормально, побочные эффекты не проявились.

"За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку. Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов и явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом", – сказал глава государства.

Он отметил, что, по заверениям врачей, иммунный ответ появился уже после введения первой дозы вакцины.

"Эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь и не будет", – заявил Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Первую прививку от коронавируса президент сделал 23 марта. Он не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.

Как позже рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина никаких побочных эффектов не наблюдалось.

Песков предположил, что пример главы государства ускорит ход вакцинации. Он отметил, что сейчас многие скептически относятся к прививкам и не спешат их делать.