Суд приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима

15 декабря, 13:52
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Бывшего-министра экономического развития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря.
"Меру пресечения отменить, взять под стражу в зале суда", – сказала судья Лариса Семенова, передает телеканал Москва 24.
Сотрудники правоохранительных органов надели экс-чиновнику наручники.
Ранее экс-министра признали виновным, тогда как защита настаивала на оправдательном приговоре.
Улюкаев стал первым федеральным министром, осужденным по делу о коррупции. Экс-министра обвиняли в получении взятки в особо крупном размере – в два миллиона долларов. По версии следствия, 14 ноября 2016 года он получил деньги от Игоря Сечина за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов.
Бывший чиновник вину отрицает. Он полагает, что против него совершена провокация. Улюкаев назвал главу "Роснефти" "специалистом по дурно пахнущим делишкам".
Самого Сечина четыре раза вызывали в суд для дачи показаний, однако глава нефтяной компании так и не явился по повесткам, ссылаясь на занятость.
Во время суда были допрошены свидетели, включая водителя бывшего чиновника, который помогал грузить деньги в багажник автомобиля Улюкаева. Кроме того была продемонстрирована и сама сумка с деньгами.
В последнем слове экс-министр заявил, что за последний год много думал и решил посвятить остаток жизни людям. Он признал свою вину в том, что "предпочитал карьерное благополучие справедливости, искал чужой благосклонности, дарил подарки и получал их".
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