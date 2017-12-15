Суд приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Бывшего-министра экономического развития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря.

"Меру пресечения отменить, взять под стражу в зале суда", – сказала судья Лариса Семенова, передает телеканал Москва 24.

Сотрудники правоохранительных органов надели экс-чиновнику наручники.

Ранее экс-министра признали виновным, тогда как защита настаивала на оправдательном приговоре.

Улюкаев стал первым федеральным министром, осужденным по делу о коррупции. Экс-министра обвиняли в получении взятки в особо крупном размере – в два миллиона долларов. По версии следствия, 14 ноября 2016 года он получил деньги от Игоря Сечина за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов.

Бывший чиновник вину отрицает. Он полагает, что против него совершена провокация. Улюкаев назвал главу "Роснефти" "специалистом по дурно пахнущим делишкам".

Самого Сечина четыре раза вызывали в суд для дачи показаний, однако глава нефтяной компании так и не явился по повесткам, ссылаясь на занятость.

Во время суда были допрошены свидетели, включая водителя бывшего чиновника, который помогал грузить деньги в багажник автомобиля Улюкаева. Кроме того была продемонстрирована и сама сумка с деньгами.

В последнем слове экс-министр заявил, что за последний год много думал и решил посвятить остаток жизни людям. Он признал свою вину в том, что "предпочитал карьерное благополучие справедливости, искал чужой благосклонности, дарил подарки и получал их".