15 декабря, 11:37
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева признали виновным по делу о получении взятки в особо крупном размере. Приговор вынес Замоскворецкий суд Москвы, передает телеканал Москва 24.
14 ноября 2016 года он получил два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов.
Прокуратура потребовала приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Кроме того, государственный обвинитель предложил лишить подсудимого всех госнаград. Улюкаев свою вину отрицает и заявляет, что он стал жертвой провокации.
Ранее Улюкаев заявил, что рассчитывает на справедливое решение суда. В своем последнем слове он сказал, что признает вину только в карьеризме и лицемерии.
Он отметил, что за последний год много думал и решил посвятить остаток жизни людям.
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