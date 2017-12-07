Прокурор назвал Улюкаева банальным взяточником

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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встал на путь банального взяточничества, заявил прокурор Павел Филипчук в Замоскворецком суде 7 декабря.

"На самом деле действительно страшно, когда человек с безупречной репутацией, имея все блага жизни, становится на путь, который заканчивается банальным взяточничеством", – сообщил прокурор, передает Агентство "Москва".

По словам прокурора, Игорь Сечин не провоцировал Алексея Улюкаева на взятку. Филипчук назвал версию защиты комичной.

По версии следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития России положительную оценку, которая позволила ПАО "НК "Роснефть" провести сделку по приобретению госпакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

Алексея Улюкаева задержали и поместили под домашний арест. Его обвиняют в получение взятки должностным лицом. 16 ноября 2016 года президент России Владимир Путин освобождении Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.