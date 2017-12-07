Прокурор назвал Улюкаева банальным взяточником

7 декабря, 11:52
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встал на путь банального взяточничества, заявил прокурор Павел Филипчук в Замоскворецком суде 7 декабря.
"На самом деле действительно страшно, когда человек с безупречной репутацией, имея все блага жизни, становится на путь, который заканчивается банальным взяточничеством", – сообщил прокурор, передает Агентство "Москва".
По словам прокурора, Игорь Сечин не провоцировал Алексея Улюкаева на взятку. Филипчук назвал версию защиты комичной.
По версии следствия, Алексей Улюкаев 14 ноября 2016 года получил 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития России положительную оценку, которая позволила ПАО "НК "Роснефть" провести сделку по приобретению госпакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.
Алексея Улюкаева задержали и поместили под домашний арест. Его обвиняют в получение взятки должностным лицом. 16 ноября 2016 года президент России Владимир Путин освобождении Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: