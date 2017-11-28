Улюкаев при получении сумки от Сечина вел себя естественно – эксперт

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Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в момент получения от руководителя "Роснефти" Игоря Сечина сумки с двумя миллионами долларов вел себя естественно.

Как передает Агентство "Москва", на очередном заседании Замоскворецкого суда по делу Улюкаева допросили эксперта-психолога Виктора Кислякова, проводившего комплексную психолого-лингвистическую экспертизу в рамках предварительного следствия.

По словам Кислякова, был проведен сопоставительный анализ поведения экс-министра в трех ситуациях, зафиксированных на аудио- и видеозаписях. Как уточнил эксперт, речь идет о следующих ситуациях: при получении сумки, при получении корзины с продуктами, а также при встрече, когда обсуждался разговор о деятельности компании Сечина.

"В трех ситуациях поведение было одинаковое, адекватное", – поделился своими выводами психолог. "Улюкаев демонстрировал схожие способы поведения, ничего неестественного не было, все было естественно для человека, который ориентируется в ситуации, понимает предмет взаимодействия, что обсуждается", – подытожил он.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд не вызвал Игоря Сечина на следующее заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, после того как 27 ноября глава "Роснефти" в четвертый раз не явился на заседание суда. При этом адвокаты экс-главы Минэкономразвития заявили, что не будут настаивать на оглашении в суде показаний Сечина.

Свою вину Улюкаев не признал. Он также рассказал о подарках Сечина: фамильных часах и макете буровой вышки. По словам экс-министра, он думал, что в сумке, которую Сечин передал ему в день задержания, лежало вино. Улюкаев подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина и не угрожал ему, заявив о ложном доносе со стороны главы "Роснефти".

Бывшего министра экономического развития РФ обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов. По версии следствия, эту сумму он получил за положительное заключение министерства о приобретении "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".