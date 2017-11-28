Улюкаев при получении сумки от Сечина вел себя естественно – эксперт

28 ноября, 13:20
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в момент получения от руководителя "Роснефти" Игоря Сечина сумки с двумя миллионами долларов вел себя естественно.
Как передает Агентство "Москва", на очередном заседании Замоскворецкого суда по делу Улюкаева допросили эксперта-психолога Виктора Кислякова, проводившего комплексную психолого-лингвистическую экспертизу в рамках предварительного следствия.
По словам Кислякова, был проведен сопоставительный анализ поведения экс-министра в трех ситуациях, зафиксированных на аудио- и видеозаписях. Как уточнил эксперт, речь идет о следующих ситуациях: при получении сумки, при получении корзины с продуктами, а также при встрече, когда обсуждался разговор о деятельности компании Сечина.
"В трех ситуациях поведение было одинаковое, адекватное", – поделился своими выводами психолог. "Улюкаев демонстрировал схожие способы поведения, ничего неестественного не было, все было естественно для человека, который ориентируется в ситуации, понимает предмет взаимодействия, что обсуждается", – подытожил он.
Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд не вызвал Игоря Сечина на следующее заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, после того как 27 ноября глава "Роснефти" в четвертый раз не явился на заседание суда. При этом адвокаты экс-главы Минэкономразвития заявили, что не будут настаивать на оглашении в суде показаний Сечина.
Свою вину Улюкаев не признал. Он также рассказал о подарках Сечина: фамильных часах и макете буровой вышки. По словам экс-министра, он думал, что в сумке, которую Сечин передал ему в день задержания, лежало вино. Улюкаев подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина и не угрожал ему, заявив о ложном доносе со стороны главы "Роснефти".
Бывшего министра экономического развития РФ обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов. По версии следствия, эту сумму он получил за положительное заключение министерства о приобретении "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: