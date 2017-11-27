Сечин снова не явился в суд по делу Улюкаева

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин в четвертый раз не пришел за заседание суда по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Адвокат Сечина, в свою очередь, сообщил, что топ-менеджер не пришел в суд из-за занятости, передает "Интерфакс".

Ранее защита Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки на сумму в два миллиона долларов, обратилась к суду с просьбой в четвертый раз вызвать на допрос Сечина, который проходит по этому делу как свидетель.

22 ноября Игорь Сечин уже в третий раз не пришел в Замоскворецкий суд для дачи показаний. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев рассказал, что глава компании не сможет явиться в суд, так как в эти дни находится на объекте в Ханты-Мансийском автономном округе.

13 ноября Сечин также вызывался в суд, но не пришел и судья отправила ему повторную повестку. 15 ноября топ-менеджер "Роснефти" отсутствовал на заседании. Как сообщал его пресс-секретарь, Сечин в это время находится в плановой служебной командировке.

По версии следствия, Игорь Сечин передал Алексею Улюкаеву сумку с 2 миллионами долларов за положительное заключение министерства по вопросу о приобретении компанией госпакета акций "Башнефти". Сам Улюкаев свою вину отрицает, называя инцидент провокацией.