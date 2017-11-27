Улюкаев начал давать показания в суде

27 ноября, 12:16
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Замоскворецкий суд Москвы начал допрашивать бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
Подсудимый ответит на вопросы адвокатов и прокуроров, сообщает Агентство "Москва". До этого судья Лариса Семенова спросила Улюкаева, готов ли он давать показания, на что он дал утвердительный ответ. После этого начался допрос. По словам Улюкаева, обвинение ему понятно, но вину он не признает.
Защита просила суд вернуть уголовное дело в прокуратуру. Адвокат Дариджан Квеидзе пояснил, что в обвинительном заключении есть грубые нарушения. Сведения в нем противоречат доказательствам, исследованным в судебном заседании.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин, проходящий по делу как свидетель, на суд не явился в четвертый раз. Его адвокат пояснил, что причиной послужил плотный рабочий график Сечина.
Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Следствие полагает, что Улюкаев получил деньги за положительное заключение министерства, касательно приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Улюкаев считает инцидент провокацией. По его словам, он думал, что в сумке лежит вино.
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