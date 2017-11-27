Защита Улюкаева просит вернуть уголовное дело в прокуратуру

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Защита бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева попросила суд вернуть уголовное дело в прокуратуру.

По словам адвоката Дариджана Квеидзе, в обвинительном заключении есть грубые нарушения. Сведения в нем противоречат доказательствам, исследованным в судебном заседании, сообщает Агентство "Москва".

Улюкаева обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов. Следствие полагает, что глава "Роснефти" Игорь Сечин передал ему сумку с деньгами за положительное заключение министерства касательно приобретения компанией госпакета акций "Башнефти". Улюкаев вину не признает и считает инцидент провокацией.

Сечин же в очередной раз не пришел на заседание суда. Его адвокат пояснил, что причиной тому занятость.

Ранее защита Улюкаев обратилась к суду с просьбой в четвертый раз вызвать на допрос Сечина, проходящего свидетелем делу. 22 ноября он в третий раз не пришел в Замоскворецкий суд для дачи показаний. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев рассказал, что глава в эти дни находится на объекте в ХМАО, поэтому явиться не сможет.

13 ноября Сечин также вызывался в суд, но не пришел, и судья отправила ему повторную повестку. 15 ноября топ-менеджер "Роснефти" тоже отсутствовал на заседании. Пресс-секретарь сказал, что Сечин был в плановой служебной командировке.