Сечин в третий раз не пришел в суд по делу Улюкаева

22 ноября, 11:02
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин уже в третий раз не пришел в суд по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
Замоскворецкий суд вызывал Сечина на допрос, который должен был состояться в среду, 22 ноября, передает Агентство "Москва".
Ранее пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев рассказал, что Сечин не сможет явиться на заседание, потому что должен находиться в эти дни на объекте в Ханты-Мансийском автономном округе. Туда же прибудет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Главу "Роснефти" уже вызывали в суд 13 ноября. Тогда он тоже не пришел на заседание. По словам Леонтьева, Сечин не получил повестку. Сам топ-менеджер пояснять причину своей неявки отказался.
Затем Сечин пропустил еще одно заседание 15 ноября, так как находился в служебной командировке.
По версии следователей, Сечин передал Улюкаеву сумку с двумя миллионами долларов за положительное заключение министерства по вопросу о приобретении компанией госпакета акций "Башнефти". Бывший министр не признает свою вину и уверяет, что инцидет с передачей взятки был провокацией.
Во время обысков в доме Улюкаева были найдены ювелирные украшения, 250 тысяч долларов, четыре пары наручных часов, а также слитки драгоценных металлов.
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