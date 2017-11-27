Защита Улюкаева не настаивает на оглашении в суде показаний Сечина

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Защита экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не станет добиваться оглашения в суде показаний главы "Роснефти" Игоря Сечина.

По словам адвоката Тимофея Гриднева, просить об этом суд точно не будут. Защита настаивала на явке свидетеля, но этого не случилось. Гриднев хочет узнать, сможет ли суд вынести приговор без показаний главного свидетеля, сообщает ТАСС.

Сечин не явился на заседание в четвертый раз. Его адвокат объяснил, что причиной стал плотный рабочий график главы "Роснефти".

Защита Улюкаева просила суд вернуть уголовное дело в прокуратуру. Адвокат Дариджан Квеидзе считает, что в обвинительном заключении есть грубые нарушения. Сведения в нем противоречат доказательствам, исследованным в судебном заседании.

Улюкаев дал показания. Подсудимый заявил, что вину он не признает. Обвинение же ему понятно.

Подсудимый рассказал о подарках, которые часто преподносил ему Сечин. К примеру, могли быть фамильные часы или макет буровой вышки.

Улюкаев был уверен, что в переданной Сечиным в день задержания сумке лежало вино. Так ему казалось по объему и весу, добавил бывший министр. Он подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина и не угрожал ему. Улюкаев полагает, что речь идет о ложном доносе со стороны главы "Роснефти".

Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов. По версии следствия, деньги он получил за положительное заключение министерства касательно приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".