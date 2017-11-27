Улюкаев рассказал об обещании Сечина угостить его вином

27 ноября, 13:20
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, заявил суду, что на саммите БРИКС глава "Роснефти" Игорь Сечин пообещал угостить его необычным вином.
По его словам, разговор завязался между экс-чиновником и руководителем корпорации, когда Сечин играл в бильярд. Улюкаев также отметил, что глава корпорации намекнул на возможное присуждение бывшему министру госнаграды. "Сечин сказал: я тебя угощу вином, которое ты никогда не пробовал", – цитирует показания подсудимого Агентство "Москва".
Эти заявления Улюкаев сделал, отвечая на вопросы адвокатов во время заседания Замоскворецкого суда. Экс-министру еще предстоит ответить на вопросы прокуроров.
Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Следствие полагает, что Улюкаев получил деньги за положительное заключение министерства, касательно приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Улюкаев считает инцидент провокацией. По его словам, он думал, что в сумке лежит вино.
На заседании 27 ноября защита просила суд вернуть уголовное дело в прокуратуру. Адвокат Дариджан Квеидзе пояснил, что в обвинительном заключении есть грубые нарушения.
Игорь Сечин, который проходит свидетелем по делу, четыре раза не явился в суд по высланным повесткам. Сегодняшнее отсутствие адвокат руководителя "Роснефти" объяснил его занятостью.
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