Улюкаев обвинил Сечина в ложном доносе

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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил в суде, что никогда не требовал взятку от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Кроме того, он сказал, что никогда не угрожал Сечину: это было невозможно. Улюкаев отверг все обвинения главы "Роснефти" и добавил, что речь идет о ложном доносе со стороны Сечина, сообщает РИА Новости.

Сечин часто делал ему подарки – фамильные часы или макет буровой вышки, отметил Улюкаев. По его словам, глава "Роснефти" считал это нормой делового этикета.

Он также пояснил термины, используемые топ-менеджером в разговоре с ним при обсуждении, как полагает СК, размера взятки. "Поручение" – поручение правительства о выкупе акций "Башнефти", а "сбор объемов" – сбор денег для приобретения бумаг: компании было необходимо 10 миллиардов евро за короткий срок.

Первый разговор Улюкаева и Сечина о приватизации "Башнефти" прошел на саммите БРИКС на Гоа и длился не больше двух минут, уточнил экс-глава Минэкономразвития. Сечин и глава ВТБ Андрей Костин играли в бильярд. Тогда глава "Роснефти" сказал: "Я тебя угощу таким вином, которое ты никогда в жизни не пробовал, ты должен хорошо это отметить". Он также пошутил про "дырочку на лацкане", намекая на госнаграду.

Улюкаев считал, что в переданной Сечиным в день задержания сумке было именно вино. Так ему казалось по объему и весу, добавил бывший министр.

Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов. По версии следствия, он получил деньги за положительное заключение министерства насчет приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

Защита просила суд вернуть уголовное дело в прокуратуру. Адвокат Дариджан Квеидзе пояснил, что в обвинительном заключении есть грубые нарушения. Сведения в нем противоречат доказательствам, исследованным в судебном заседании.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин же на суд не пришел в четвертый раз. Его адвокат сказал, что причиной стал плотный рабочий график Сечина.