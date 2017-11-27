Суд не вызвал Сечина на следующее заседание по делу Улюкаева

27 ноября, 17:07
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Замоскворецкий суд столицы не вызвал главу "Роснефти" Игоря Сечина на следующее заседание суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.
27 ноября Сечин не появился в суде в четвертый раз. Но в этот раз защита не стала требовать отправки очередной повестки. Суд тоже не принял такое решение.
По словам адвоката Тимофея Гриднева, защита настаивала на явке свидетеля, но этого не случилось. Гриднев хочет узнать, вынесет ли суд приговор без показаний главного свидетеля.
Улюкаев вину не признал, хотя обвинение ему понятно. Подсудимый рассказал о подарках Сечина – фамильных часах и макете буровой вышки. Экс-министр полагал, что в переданной Сечиным в день задержания сумке лежало вино. Он подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина и не угрожал ему. Улюкаев заявил, что речь идет о ложном доносе со стороны главы "Роснефти".
Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как считает следствие, деньги он получил за положительное заключение министерства касательно приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".
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