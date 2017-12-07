Улюкаев в последнем слове заявил о желании посвятить остаток жизни людям

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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в последнем слове в Замоскворецком суде Москвы заявил, что признает вину в карьеризме и лицемерии,

"Я виновен в том, что предпочитал карьерное благополучие справедливости, искал чужой благосклонности, дарил подарки и получал их", – цитирует его "Газета.ру".

Он отметил, что за последний год много думал и решил посвятить остаток жизни людям. Кроме того, экс-министр еще раз заявил о своей невиновности в получении взятки в два миллиона долларов.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. За это ему грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей или от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Прокурор просит присудить обвиняемому срок в 10 лет.

Сам бывший чиновник вину не признает, он подчеркнул, что никогда не требовал взятку от главы "Роснефти" Игоря Сечина и обвинил того в ложном доносе.

Замоскворецкий суд Москвы огласит Улюкаеву приговор 15 декабря.