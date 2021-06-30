Кирилла Кокорина задержали за драку в столичном кафе – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Кирилла Кокорина, младшего брата футболиста Александра Кокорина, снова задержали за драку в кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кирилл Кокорин задержан около семи утра за драку в кафе на севере Москвы", – уточнил источник.

Согласно предварительным данным, молодой человек был пьян.

В октябре 2018 года братья в компании с Павлом Мамаевым и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы осудил всех четверых: они получили от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев колонии. Кокориных и Мамаева в сентябре 2019 года выпустили на свободу по УДО.

