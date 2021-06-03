Кассационный суд признал законным приговор Кокорину и Мамаеву

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Мосгорсуда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, отклонив соответствующие жалобы их защиты. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил кассационные жалобы защиты оставить без удовлетворения", – зачитал решение судья.

Защита Кокорина просила полностью отменить приговор суда и направить его на новое апелляционное рассмотрение. Защита Мамаева просила оправдать его по статье 116 УК РФ ("Побои"), а также переквалифицировать его действия с части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") на часть 1 статьи 115 УК РФ.

Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы осудил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. Фигуранты дела получили от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев колонии. Кокорина и Мамаева в сентябре 2019 года выпустили на свободу по УДО.