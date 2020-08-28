Защита Кокорина и Мамаева планирует обжаловать приговор Мосгорсуда

15:23
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Защита футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева планирует обжаловать в кассации повторное решение Мосгорсуда по делу о хулиганстве и побоях, сообщает ТАСС.
"На наш взгляд, точка в этом деле не поставлена. После того как Мосгорсуд вынес приговор, с которым мы не согласны, как защита Кокорина, так и Мамаева, мы намерены обжаловать этот приговор", – сказала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов также заявил, что защита вынуждена обжаловать приговор.
Пресненский суд Москвы в мае прошлого года за две драки в центре Москвы осудил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого. Фигуранты дела получили от 1 года 5 месяцев до 1 года 6 месяцев колонии. Кокорина и Мамаева в сентябре 2019 года выпустили на свободу по УДО.
3 августа Мосгорсуд в новом приговоре Мамаеву заменил прежний срок годом исправительных работ. Наказание Кокорина осталось прежним. Поскольку оба спортсмена уже отбыли реальные сроки, новые сроки отбывать им не придется. При этом Мамаев может рассчитывать на реабилитацию с учетом времени, проведенного в заключении.
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