Юрист рассказал, на какую реабилитацию может рассчитывать Мамаев

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Адвокат Евгений Ступин рассказал Москве 24, на какую компенсацию может рассчитывать футболист Павел Мамаев. Известно, что Мосгорсуд в новом приговоре футболисту Павлу Мамаеву заменил прежний срок годом исправительных работ.

"Да, могут требовать реабилитацию. Частичную реабилитацию – частичное взыскание вреда с государства за необоснованное уголовное преследование. По поводу суммы, это очень умозрительно. У нас никаких правил четких, определения этой суммы нет. Все каждый раз на усмотрение судьи, с учетом конкретных обстоятельств, тяжести обвинения, которое было предъявлено, от тех страданий, которые понес обвиняемый, какие материальные убытки", – отметил Ступин.

По словам юриста, сумма может быть увеличена, если Мамаев предоставит доказательства о срыве контрактов.

"То есть может пять тысяч рублей дадут. А может, вполне, если тот же Мамаев докажет, что исключительно из-за привлечения к ответственности он не мог играть в футбол и там у него сорвались контракты какие-то, именно по этой причине, то компенсация может быть выше намного", – обратил внимание адвокат.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года были участниками двух конфликтов в столице. Утром у гостиницы "Пекин" они участвовали в драке с водителем автомобиля "Мерседес".

Затем Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денисом Паком. 17 сентября 2019 года спортсмены вышли на свободу по УДО.