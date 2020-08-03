Кокорины и Мамаев не будут присутствовать в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор

16:51
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не прибыли в Мосгорсуд на рассмотрение апелляции на их приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову.
"Судья Александр Мариненко позволил им не присутствовать на заседании, а отправиться на сборы. Сегодня ожидается последнее слово от Александра Протасовицкого, а затем суд уйдет на решение", – сообщила она.
В пятницу, 31 июля, в Московском городском суде должно было пройти заседание о пересмотре апелляционного приговора футболистам. Суд принял решение отложить заседание на 3 августа.
Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром у гостиницы "Пекин" они участвовали в драке с водителем автомобиля "Мерседес", который получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица, было разбито стекло и повреждена дверь машины.
Позже Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком, в результате чего последний получил закрытую черепно-мозговую травму.
Оба спортсмена 8 мая 2019 года были приговорены к тюремному заключению. 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: