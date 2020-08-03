Кокорины и Мамаев не будут присутствовать в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не прибыли в Мосгорсуд на рассмотрение апелляции на их приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову.

"Судья Александр Мариненко позволил им не присутствовать на заседании, а отправиться на сборы. Сегодня ожидается последнее слово от Александра Протасовицкого, а затем суд уйдет на решение", – сообщила она.

В пятницу, 31 июля, в Московском городском суде должно было пройти заседание о пересмотре апелляционного приговора футболистам. Суд принял решение отложить заседание на 3 августа.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром у гостиницы "Пекин" они участвовали в драке с водителем автомобиля "Мерседес", который получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица, было разбито стекло и повреждена дверь машины.

Позже Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком, в результате чего последний получил закрытую черепно-мозговую травму.

Оба спортсмена 8 мая 2019 года были приговорены к тюремному заключению. 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.